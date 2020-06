Finanziamenti regionali al territorio della Bat: prosegue il botta e risposta tra Giannini e Ventola

L'assessore regionale ai Trasporti Giovanni Giannini risponde al consigliere regionale Francesco Ventola, sulla polemica innescata nei giorni scorsi in merito ai finanziamenti per la Bat."Ribadisco al consigliere regionale Francesco Ventola che la Giunta Emiliano non ha problemi con la Provincia Bat, anzi ha dimostrato una grande attenzione verso di essa proprio sbloccando e finanziando progetti storicamente bloccati per vari motivi.Il Grande Progetto per l'interramento della stazione di Andria è un vecchio progetto di un'amministrazione regionale di centro-sinistra, arenatosi per vari motivi, non ultimo il disastro ferroviario del 2016. Questa Giunta lo ha ripreso, rilanciato, sostenuto e rifinanziato, insieme all'adeguamento alle norme di sicurezza lungo le tratte ferroviarie del territorio della BAT.Gli interventi di mitigazione del rischio idraulico sul canale Ciappetta-Camaggio, saranno anche datati a livello progettuale, ma sono stati finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione Puglia (Patto per il Sud) nel 2017 da questa Giunta.E infine il fatto che il cavalcavia sulla Trani-Andria sia stato finanziato all'interno di un provvedimento complessivo per interventi urgenti sulla viabilità regionale, non credo tolga di valore allo sblocco di un'opera altrettanto attesa dal territorio.Non è difficile per me dare conto delle opere finanziate dagli assessorati da me gestiti nella Bat, e in tutta la regione, molte delle quali non nascono da proposte progettuali degli enti locali, come quelle in carico all'Aqp relative alle reti idrico/fognarie e alla depurazione. Chiedo invece al consigliere Ventola di elencare i progetti che ha presentato e realizzato quando era presidente della Provincia e dirci a che punto sono".E non si è fatta attendere la controreplica del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Francesco Ventola, all'assessore Gianni Giannini"E' inevitabile che la campagna elettorale imponga all'assessore Gianni Giannini di lanciarsi in una difesa politica della Giunta Emiliano a tutto tondo. Lo comprendo, ma pur confermando la stima nei suoi confronti, sono costretto a ribadire quanto già sostenuto, per altro con il conforto delle sue stesse parole: la Giunta Emiliano sta 'proprio sbloccando e finanziando progetti storicamente bloccati per vari motivi'. A conferma che il territorio di BarlettaAndriaTrani, in questa legislatura in modo particolare, non è stato protagonista dirogetti infrastrutturali e non."Ci? che ho denunciato rimane l? e riguarda proprio due delibere dell'assessorato di Giannini, che negli ultimi 10 giorni ha stanziato oltre 113 milioni di euro per 15 progetti di piste ciclabili e 15 impianti di depurazione. Nessuno per la Bat. Ora se vogliamo fare la gara a 'chi ha fatto cosa dalla notte dei tempi' possiamo anche dilettarci: io sono pronto a mettere sulla bilancia tutta la mia attività di sindaco, di presidente di Provincia e perché no anche di consigliere regionale di opposizione… certo di poter competere con quella più prestigiosa dell'assessore Giannini prima al Comune di Bari e poi alla Regione."Ma qui non sono in ballo le nostre carriere politiche, caro assessore, qui è in ballo lo sviluppo di un territorio che viene quasi sempre escluso dai grandi investimenti e interventi. Quindi, certo che la Giunta Emiliano ha un problema con la Bat… il fatto stesso che non c'è un assessore espressione del territorio la dice lunga ed", conclude il consigliere Ventola.