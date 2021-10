Fiabaday per abbattimento barriere architettoniche, a Roma il centro Zenith

Grande testimonianza della Puglia alla "Giornata Nazionale FIABADAY per l'abbattimento delle barriere architettoniche" evento che si è tenuto domenica 3 ottobre davanti a Palazzo Chigi. Il centro Zenith con il suo musical "Carosello Italiano", la Melos orchestra guidata dal maestro Francesco Finizio con la partecipazione al pianoforte del cav. Riccardo Di Matteo, presidente di Sinergitaly (ente di promozione culturale) hanno coinvolto il pubblico in un crescente inno alla solidarietà.«La Puglia, terra di condivisione, ha ricevuto il plauso degli organizzatori della giornata per la professionalità e l'eccellenza con cui ha animato il pomeriggio musicale. È stato davvero emozionante sentire in questa circostanza la vicinanza delle istituzioni, che hanno permesso ai ragazzi specialmente abili di poter visitare i luoghi "sacri" della politica e del governo. Ancora una volta il volontariato che sinergicamente collabora con altri enti dimostra che il lavoro in rete aumenta la qualità della vita delle fasce più fragili», commenta Antonello Fortunato del centro Zenith.