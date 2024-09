Festa provinciale dell'Unità ad Andria, seconda serata con i governatori Emiliano e De Luca

Dopo il grande successo di pubblico della prima serata con la partecipazione dei sindaci dei capoluoghi della Bat con il presidente della provincia e dell'europarlamentare PD Antonio Decaro (foto in allegato), torna questa sera in largo Torneo ad Andria la festa provinciale dell'Unità con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e quello pugliese Michele Emiliano.Un programma ricco ed articolato quello della tre giorni andriese, messo a punto dal Segretario provinciale del PD Lorenzo Marchio Rossi, grazie al sostegno del direttivo provinciale ed il supporto degli amici della sezione cittadina, a cominciare da Giovanni Addario, segretario cittadino e consigliere comunale del Partito democratico.Si comincia questa sera alle ore 18 con il responsabile Enti locali del Pd Bat Antonio Gorgoglione e Shady Alizadeh, avvocatessa e attivista del movimento "Donne, vita, libertà" che dialogheranno con il capogruppo PD in Regione Puglia e i giovani democratici della Bat sul tema "Contro la violenza di genere: la legge regionale contro la transomofobia".Alle 19 sarà la volta del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che dialogherà con il giornalista di Telesveva Roberto Straniero su "Autonomia e premierato, le riforme sbagliate".Alle 21 la chiusura con l'esibizione della band House of Poweful.