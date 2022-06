Festa del Corpus Domini, l'itinerario della processione per le vie di Andria

Domenica 19 giugno 2022, la Chiesa celebra la Solennità del Corpo e Sangue del Signore, occasione per testimoniare la nostra fede nella presenza reale di Cristo nel Sacramento dell'Eucaristia. Quest'anno, la Solennità del Corpo e Sangue del Signore, si inserisce nel vivo del Cammino Sinodale e in preparazione alla celebrazione del XXVII Congresso Eucaristico Nazionale (Matera, 22/25 settembre 2022). «Con la Processione del Corpus Domini - scrive don Geremia Acri - noi portiamo tra le strade dell'esistenza umana Cristo, compagno di viaggio di ogni persona e così manifestiamo una Chiesa che "resta nella città", caricandosi sulle proprie spalle "le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono" (GS). Dunque non una Chiesa che profuma solo di incenso, malata di muffa, ma una Chiesa che odora di popolo».Ricordiamo che il Corpus Domini è la festività che la Chiesa cattolica festeggia il giovedì dopo la festa della SS. Trinità, per solennizzare in modo del tutto particolare l'Eucaristia; dopo il Vaticano II è denominata 'Solennità del SS.mo Corpo e Sangue di Cristo'. La festa, introdotta da Papa Urbano IV nel 1264, dopo il miracolo di Bolsena, fu confermata da Clemente V nel 1314. Dal XV secolo, anche a seguito delle indulgenze speciali elargite dai Papi Martino V ed Eugenio IV, si diffuse in tutta la Chiesa l'usanza della processione del Corpus Domini. In Italia, con l'abolizione delle feste infrasettimanali, la festività viene celebrata la domenica successiva.La Solennità del Corpo e Sangue del Signore sarà celebrata nelle tre Città della Diocesi nei seguenti giorni:Domenica 19 giugno 2022, presso l'oratorio della Parrocchia Cuore Immacolato di Mariaore 19:30 concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Mansi, a seguire la processione Eucaristica che si snoderà in via C. Violante, via Paganini, via Puccini, via Verdi, via Montegrappa, via Duca di Genova, corso Cavour, viale Roma, piazza Trieste e Trento, via Vespucci, via Ferrucci, via Bovio, piazza Vittorio Emanuele II, via Vaglio, via La Corte, piazza La Corte, piazza Duomo.La chiusura al traffico veicolare, dalle ore 19.00 sull'intero percorso a partire dalle ore 16.00 sino a cessata esigenza.Giovedì 16 giugno 2022, presso l'atrio delle Opere Pie Riunite "Bilanzuoli".ore 19:00 concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Luigi Mansi, a seguire la processione Eucaristica.Sabato 18 giugno 2022, presso la chiesa di Santa Maria di Costantinopoliore 19:00 concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo, a seguire la processione Eucaristica