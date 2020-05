Fase 2, Forza Italia Puglia: "Cosa aspetta Emiliano per sospendere i pagamenti bollo auto?"

"Ormai tantissime Regioni italiane hanno provveduto, con sensibilità per il momento difficile che stiamo vivendo, a sospendere il pagamento delle tasse automobilistiche. Solo la Puglia continua a pretendere -in barba alle imprese che rischiano il fallimento e ai cittadini che perdono il lavoro- il pagamento del bollo auto. Oltre all'odiosità della richiesta di un pagamento in una fase così critica, c'è il fatto che siano ormai pochissime le Regioni a richiederlo con tanta ostinazione. Puglia in testa, ovviamente. In realtà, se si considera che è anche la Regione che ancora non paga la cassa integrazione ai dipendenti, disinteressandosi completamente delle capriole per sopravvivere che stanno facendo le nostre famiglie, ci si rende conto della distanza di Emiliano dai problemi dei cittadini. Eppure, sono settimane che lo invitiamo a farlo, senza successo: il presidente non ne vuole proprio sapere".Lo chiedono in una nota stampa, il commissario regionale di Forza Italia, l'on Mauro D'Attis, del vice commissario, il sen Damiani, e del presidente del Gruppo consiliare, Nino Marmo.