Everest19: dal 6 all'8 settembre a Giovinazzo il campus dei Giovani di Forza Italia

La prossima sfida è quella delle elezioni regionali del 2020, il banco di prova a cui il centrodestra si prepara ad arrivare compatto per riconquistare il timone della Regione. Torna anche quest'anno, da venerdì 6 a domenica 8 settembre nell'hotel Riva del Sole a Giovinazzo, "Everest", il campus estivo dei giovani di Forza Italia, giunto alla settima edizione, che promuove il dibattito ed il confronto tra gli esponenti nazionali e locali del partito degli azzurri e le nuove leve militanti e dirigenti. La manifestazione è stata presentata questa mattina nella sede del Consiglio regionale dal consigliere regionale di FI Domenico Damascelli, insieme ai rappresentanti della componente giovanile di Forza Italia (Vanna Lacassia, Ignazio Amodio, Mario Schena, Giammarco Mari, Domenico di Michele, Gaetano Scamarcio).Tre giorni all'insegna della passione politica, durante i quali la componente giovanile di centrodestra sarà la principale protagonista, insieme ad importanti e noti esponenti nazionali, regionali e territoriali, di dibattiti e confronti sui temi più importanti dell'attualità politica.Tra gli appuntamenti in programma, l'illustrazione delle proposte di legge presentate dai parlamentari pugliesi su equo compenso e modifica alla legge 135 su Aids che vedrà l'intervento della senatrice Carmela Minuto. Ampio spazio al dibattito sull'autonomia differenziata al quale interverranno i rappresentanti del coordinamento regionale Mauro D'Attis, Dario Damiani e Francesco Paolo Sisto, il capogruppo di Fi in Consiglio regionale Nino Marmo e i presidenti delle Regioni Basilicata Vito Bardi e Molise Donato Toma. Atteso anche il confronto tra i segretari regionali di centrodestra per definire la strategia in vista delle prossime elezioni, mentre la giornata di sabato 7 sarà dedicata agli incontri con i big nazionali del partito tra cui Antonio Tajani, Maurizio Gasparri, Renato Brunetta, Mariastella Gelmini, Mara Carfagna, Anna Maria Bernini. Si discuterà di proposte per il rilancio di Forza Italia e del centrodestra, ma anche di temi di pressante attualità quali Europa e lavoro. In chiusura, l'assemblea plenaria dei giovani con il nuovo presidente nazionale FI, Marco Bestetti."Ci batteremo come non mai - ha ribadito Damascelli - per ridare a questa Regione un governo responsabile con un programma che conferirà lustro e slancio al nostro territorio. Il confronto tra le giovani generazioni e la classe dirigente politica rappresenta l'occasione per rilanciare le nostre idee e dimostrare che FI continua a lavorare grazie all'organizzazione attiva sul territorio, per costruire il futuro e sostenere i nostri giovani, affinché possano calare la vetta della politica con impegno, passione e spirito di squadra, per vincere uniti le prossime sfide".