Elezioni politiche, Sisto (FI): "Con l’Italia in testa e la Puglia nel cuore farò la mia parte, per la nostra terra, per il nostro Paese”

"Con l'Italia in testa e la Puglia nel cuore farò la mia parte, per la nostra terra, per il nostro Paese".

Così, il sottosegretario alla Giustizia, On. Avv. Francesco Paolo Sisto, in un post su Facebook.

"Vi annuncio con grande soddisfazione che sono candidato, per le prossime elezioni politiche, al Senato al collegio uninominale Puglia (02) Andria.

Un ringraziamento al mio Presidente, Silvio Berlusconi, al coordinatore nazionale, Antonio Tajani, alla senatrice Licia Ronzulli, ai capigruppo Paolo Barelli e Annamaria Bernini e agli amici , nonché coordinatore e vice regionale, On. Mauro D'Attis e Sen. Dario Damiani per avermi confermato la loro fiducia.

Sono onorato di poter rappresentare, ancora una volta, Forza Italia nella "mia" Puglia: la terra dove risiede la mia famiglia, dove sono nato, cresciuto, ho studiato ed esercitato

la professione di avvocato. Continuerò a portare avanti le istanze del nostro territorio come ho sempre fatto in tutti questi anni, anche da Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia. Grazie a Forza Italia e all'intuizione del Presidente Silvio Berlusconi siamo stati protagonisti di importanti battaglie a difesa di un processo equo e giusto. In un governo fatto di compromessi abbiamo raggiunto traguardi importanti in cui Forza Italia ha lasciato un segno indelebile: riforma civile, penale, del consiglio superiore della magistratura, crisi d'impresa, tariffe forensi, equo compenso a cui manca soltanto il passaggio in Aula al Senato.

Continueremo a lavorare per imprimere un segno ancora piú forte, per una vera riforma del processo penale e civile nel rispetto dei principi costituzionali. Lo faremo in memoria di Niccolò Ghedini, perché sarà sempre un punto di riferimento importante per la nostra idea di giustizia.

Con "l'Italia in testa e la Puglia nel cuore" farò la mia parte, per la nostra terra, per il nostro Paese."