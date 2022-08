Elezioni politiche, resi noti i candidati nei listini plurinominali del Movimento 5 Stelle

Camera

Senato

Con un ritardo inusuale per il movimento pentastellato, sono stati resi noti solo ieri sera, giovedì 18 agosto, i nomi dei candidati per i listini plurinominali di Camera e Senato in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Ricordiamo che le parlamentarie si erano concluse nella serata dello scorso 16 agosto: ben 48 ore per calcolare i voti ricevuti e le posizioni assunte dai vari candidati. Un passaggio cruciale quello della pubblicazione delle liste dei candidati, al quale seguirà l'annuncio dei candidati nei collegi uninominali, che però, al contrario di quanto accaduto nelle scorse competizioni politiche, quelle per intenderci del 2018, avranno ben poche opportunità di affermazione. In soldoni, tutti gli eletti pentastellati saranno determinati dalla composizione delle liste.L'ex primo ministrocorrerà per Montecitorio e diverrà per la prima volta parlamentare: il professore, originario di Volturara Appula, è candidato in Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia. Il suo inserimento quale capolista nel collegio plurinominale Puglia 1, che comprende i territori di Capitanata e la Bat, dovrebbe fare da traino per i 5 Stelle in una delle regioni nelle quali sbancarono quattro anni fa. Il listino comprende anche(parlamentare uscente originaria di San Severo),(deputato foggiano uscente) e, attivista di Vieste.Il listino Puglia 2 (che abbraccia gran parte dell'Area Metropolitana di Bari) sarà aperto da un altro uscente, il bareseseguito dalla deputata di Bitonto, dal molfettesee dalla senatrice coratina uscenteUn'autentica sorpresa è senza dubbio l'inserimento di Piarulli in una posizione non eleggibile.Nel listino Puglia 3 (murgia meridionale e tarantino) spazio adetta Pattysenatrice uscente di Polignano a Mare. Sarà lei a guidare la lista, della quale faranno parte il leccese(reduce da una legislatura a Palazzo Madama),(deputata barese) e, attivista di Cassano delle Murge.Per Puglia 4 (brindisino e leccese) al primo posto, deputato di Galatina; alle sue spalle la parlamentare brindisina, l'attivista leccesedi Casarano.Ragionevolmente, in base all'andamento dei sondaggi, il Movimento 5 Stelle dovrebbe eleggere soltanto il primo in ordine per ciascun listino anche se non è esclusa del tutto la possibilità che possa scattare anche un secondo seggio in almeno una delle quattro circoscrizioni. Restano da determinare anche le 17 candidature nei collegi uninominali, per le quali non è chiaro se Conte vorrà attingere da chi figura nei listini oppure concedere opportunità a coloro che hanno partecipato alle parlamentarie e schierarli nell'agone. Un elemento utile è la diffusione di una tabella parallela con l'indicazione di "candidati supplenti" che potrebbero perciò essere schierati nell'uninominale come il biscegliesee l'informatico, due attivisti di lungo corso; nell'elenco, fra gli altri, anche l'insegnante marchigiana residente a Mottolae l'ex sottosegretario all'istruzione, brindisino.Margini decisamente più ridotti per i pentastellati a Palazzo Madama. I seggi a disposizione nella quota proporzionale sono in tutto 8 e in base alle rilevazioni il Movimento 5 Stelle difficilmente riuscirà a conquistarne più di uno. Il listino per il collegio plurinominale del Senato - che comprende tutta la Puglia - è aperto dall'uscente tarantinoIn seconda posizione ci sarà, senatrice di Torremaggiore, mentre al terzo è stato inserito l'ex consigliere regionale leccesee al quarto la molfetteseIl primo fra i supplenti è l'ex magistrato salentinoCosì come per la Camera, anche in questo caso Giuseppe Conte dovrà indicare i cinque candidati per i collegi uninominali, le cui possibilità di elezione sono praticamente nulle.Ricordiamo che dalla, per effetto della nuova legge elettorale che ha ridotto il numero dei parlamentari (in totale adesso saranno) ed in base all'ultimo censimento della popolazione, saranno eletti(10 con l'uninominale e 17 con il plurinominale) e(5 con l'uninominale e 8 con il plurinominale).