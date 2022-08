Elezioni politiche 2022: i candidati in corsa nei collegi uninominali e nei listini

Collegi uninominali: come funziona l'elezione?

Collegi plurinominali: chi viene eletto?

Candidati (in aggiornamento)

La composizione delle candidature alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre è frutto di quanto stabilito (e depositato entro il termine ultimo di lunedì 22 agosto) dai referenti di ciascuna lista.La sfida è tra un candidato o candidata per ciascuna lista o coalizione di liste. È eletto deputato o senatore semplicemente colui o colei che ottiene il maggior numero di consensi.Ciascun partito ha presentato listini di massimo quattro nomi sia per il Senato che per la Camera, in un ordine di priorità già definito. Il collegio per Palazzo Madama comprende tutta la Puglia mentre per Montecitorio il territorio regionale è suddiviso in quattro zone.La ripartizione dei seggi da assegnare terrà conto dell'esito complessivo della competizione a livello nazionale: una lista, per conquistare posizioni eleggibili in uno dei due rami del parlamento (o in entrambi), dovrà infatti aver superato lo sbarramento del 3% dei consensi. I posti disponibili con questo meccanismo, per la Puglia, sono 17 alla Camera e 8 al Senato.Mariangela Matera - centrodestraSabino Zinni - centrosinistraGennaro Rociola - Azione + Italia VivaBruna Piarulli - Movimento 5 Stelle- Italia Sovrana e PopolareAntonio Pica - ItalexitAnnamaria Sternativo - Unione PopolareFratelli d'Italia1 Giandonato La Salandra2 Chiara Colosimo3 Davide Galantino4 Federica De BenedettoForza Italia1 Marcello Lanotte2 Rosa Carolina Caposiena3 Raffaele Di Mauro4 Tonia PagliaroLega1 Vannia Gava2 Joseph Splendido3 Marianna Natale4 Gigi Di LeoNoi moderati (Noi con l'Italia, Cambiamo, Udc, Coraggio Italia)1 Martina Semenzato2 Antonio Tasso3 Antonella Biancofiore4 Antonio LattanzioPartito Democratico1 Raffaele Piemontese2 Debora Ciliento3 Giovanni Vurchio4 Shady AlizadehVerdi + Sinistra italiana1 Stefania Russo2 Roberto Alloggio3 Irene Antonietta Lezzi4 Ernesto De MaioItalia sul serio (Azione+Italia Viva)1 Mara Carfagna2 Gianni Casella3 Rosa Pia Alba Ciccolella4 Ruggiero CrudeleMovimento 5 Stelle1 Giuseppe Conte2 Carla Giuliano3 Giorgio Lovecchio4 Mariateresa BevilacquaItalia sovrana e popolare1 Mario Gallo2 Marianella Fioravanti3 Roberto Cardilli4 Anna Chiara FraccacretaItalexit1 Carmela Maria Elisabetta La Notte2 Marcello Giuseppe Vito Antonio Pasquale Mariella3 Stefania Dell'Oro4 Paolo VivianoUnione popolare1 Michele Del Sordo2 Ivana Palieri3 Luciano D'Aiello4 Annamaria SternativoFrancesco Paolo Sisto - centrodestraMimmo Lomelo - centrosinistraStefania D'Addato - Azione+Italia VivaMichele Coratella - Movimento 5 StelleNicola Di Gennaro - Italia Sovrana e PopolarePasquale Simone - ItalexitFranco Bartolomei - Unione PopolareFratelli d'Italia1 Giovanbattista Fazzolari2 Isabella Rauti3 Ignazio Zullo4 Stella MeleForza Italia1 Licia Ronzulli2 Dario Damiani3 Laura De Mola4 Mario Antonio CiarrambinoLega1 Matteo Salvini2 Annarita Tateo3 Cosimo Miccoli4 Francesca LubelliNoi moderati (Noi con l'Italia, Cambiamo, Udc, Coraggio Italia)1 Luigi Morgante2 Angela Pennetti3 Umberto Candela4 Tiziana De FeoPartito Democratico1 Francesco Boccia2 Valeria Valente3 Antonio Misiani4 Loredana CaponeItalia sul serio (Azione+Italia viva)1 Teresa Bellanova2 Nunzio Angiola3 Nunzia Cinone4 Lorenza FrattaroloMovimento 5 Stelle1 Mario Turco2 Gisella Naturale3 Antonio Trevisi4 Maria LorussoVerdi + Sinistra italiana1 Ilaria Cucchi2 Domenico detto Mimmo Caporusso3 Caterina Marini4 Vincenzo PuzzovioItalia sovrana e popolare1 Palmo Antonio Mosaico2 Elisa Melchiorre3 Antonio Catucci4 Angela IudiciItalexit1 Raffaele Cesario2 Camilla Campanella3 Massimo Garruto4 Michela DistratisUnione popolare1 Angelo Leo2 Elena Incoronata Pallara3 Michele Ladisa4 Patrizia Angela Romana Carlucci