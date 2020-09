Elezioni amministrative: il ministro Di Maio ad Andria incontra gli esponenti del M5S

Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, on. Luigi Di Maio sarà ad Andria sabato 5 settembre. L'appuntamento è per le ore 13 presso l' hotel "L'Ottagono" in via Barletta.L'esponente pentastellato sarà in Puglia, impegnato in un tour elettorale a sosteno della candidata del Movimento 5 Stelle Antonella Laricchia, per la quale solo pochi giorni fa aveva scritto un lungo post su facebook, in cui sosteneva la sua scelta di non fare un passo indietro per una eventuale alleanza anche nella nostra regione con il PD ed Emiliano.Ad accoglierlo ad Andria, tra gli altri, la candidata consigliere regionale Grazia Di Bari, il candidato sindaco Michele Coratella e tanti iscritti e simpatizzanti, provenienti anche dalle città limitrofe.«Questo fine settimana sarò in Puglia - scrive il ministro via social - non vedo l'ora di incontrarvi e confrontarmi con voi. Siamo molto determinati, prima portiamo a casa il taglio di 345 parlamentari e subito dopo sarà la volta dell'adeguamento degli stipendi. Le differenze abissali tra politici e cittadini vanno eliminate. Basta con le ingiustizie sociali. Per troppo tempo gli italiani hanno fatto sacrifici e in un momento di crisi come questo le istituzioni devono comprendere che, per riacquistare fiducia, devono mettersi allo stesso livello dei cittadini. Solo così la politica tornerà ad essere credibile».