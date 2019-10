Elezioni 2020: Parte da Montegrosso la mobilitazione del Pd cittadino

Ad Andria, parte dal borgo agricolo di Montegrosso la mobilitazione nazionale del Partito Democratico intitolata "Per Amore dell'Italia". Dalla periferia per incontrare la gente ed analizzare i disastri della politica del centro destra cittadino e le speranze di rinascita della comunità cittadina."Grazie ai residenti di Montegrosso -sottolinea in un post il segretario cittadino Giovanni Vurchio-, grazie ai componenti della segreteria cittadina, questo pomeriggio (sabato 5 ottobre n.d.r.), è stato un buon esordio a contatto con la gente, quella vera.Un gruppo folto di persone arrabbiate verso un modo (s) passionale di fare politica e che, per dieci lunghi anni, ha seminato indifferenza verso un borgo bellissimo ma anche verso la città di Andria. Dal borgo dimenticato il nostro tour elettorale è iniziato e continuerà nei diversi quartieri della città a contatto con la gente, con i loro problemi, con le loro richieste, con i loro sfoghi.Lo faremo a testa alta, senza timore e consapevoli delle grandi potenzialità che il nostro territorio ha. C'e la necessità di dare un taglio netto dalla politica di centro destra, un modo sciatto di governare che ha distrutto i sogni di noi Andriesi.Questo è il nuovo PD, coerente, concreto e vicino alla cittadinanza. Il lavoro da fare è tanto ma possiamo farcela. AUGURI ANDRIA".