Ecco quanto spende il Comune di Andria per il personale

La Regione Puglia compare tra le più virtuose. Ma quanto costa agli enti locali il personale? Quanto spendono per stipendi e straordinari dei dipendenti a tempo indeterminato? E per quelli a tempo determinato? A calcolarlo un report realizzato per l'Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, che, nell'ambito del progetto 'Pitagora', ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture, con tanto di assegnazione di rating.- Andria spende per gli stipendi al personale assunto a tempo indeterminato euro 7.149.521,91, aggiudicandosi un rating AAA (aggiudicato dagli enti che spendono meno), per gli straordinari euro 421.320,59, rating BB, mentre per il tempo determinato euro 190.625,54. In rating finale è AA.Sono 15 invece i capoluoghi italiani che meritano la tripla AAA per la spesa relativa agli stipendi del personale a tempo determinato. Tra questi, figura anche la Capitale, con 671.490,47 euro spesi per questa voce nel 2020. L'Aquila, Agrigento ed Enna sono i capoluoghi di provincia meno 'efficienti' nella spesa per gli stipendi corrisposti ai dipendenti a tempo determinato. Tanto da ricevere il rating C.- La Puglia spende in personale e tempo indeterminato euro 69.982.769,19, rating AA; euro 553.758,31 per gli straordinari, aggiudicandosi un rating AA ed euro 314.365,15, rating AAA. In generale il rating della Puglia è AAA. Da quanto emerge dall'analisi, quasi metà delle Regioni italiane risultano 'promosse' con un rating da A a AAA per quanto riguarda la spesa per il proprio personale. Ad aggiudicarsi il rating migliore, sono 9 Regioni su 20 e la Puglia è tra queste insieme a Lombardia e Veneto; Calabria, Lazio, Piemonte la AA; Emilia-Romagna, Liguria, Toscana la A. Alla Sicilia la "maglia nera". E' l'unica Regione italiana a ricevere la 'C', il rating peggiore.