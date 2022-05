E' venuto a mancare improvvisamente questa notte, mercoledì 25 maggio, all'età di 77 anni, il dottor Saverio Sgarra, vicepresidente nazionale del Meic.Andriese, era medico anestesista-rianimatore presso il "Bonomo", ormai da lungo tempo in pensione, si era laureato a Bologna e specializzato a Bari. È stato iscritto all'Associazione Universitari Andriesi ed alla FUCI, impegnandosi in particolar modo nel campo degli operatori sanitari. Sin dagli anni '80 prima come iscritto e poi come responsabile anche nazionale ha ricoperto vari ruoli nel Meic -Movimento ecclesiale di impegno culturale-. E' stato tra gli artefici e fondatori del Lions club Andria Costanza d'Aragona. Lascia la moglie Signora Nicoletta Nardone ed i figli Luca e Gabriele.Il cordoglio della Sindaca, Giovanna Bruno: "La notizia della scomparsa improvvisa del dott. Sgarra mi ha rabbrividito. Al caro Saverio mi lega da sempre una grandissima stima e tanto filiale affetto. Mi unisco al dolore di tutta la famiglia e di quanti lo hanno conosciuto e amato.Uomo integerrimo, generoso nel servizio alla città, esempio di equilibrio, uomo di alta levatura morale e professionista stimato. Lascia in consegna a chiunque lo abbia conosciuto il suo grande amore per le persone, per l'uomo e i suoi bisogni, come da Moro aveva mutuato. Ciao Saverio!"."Siamo ancora sconvolti e attoniti per una notizia che mai avremmo voluto ricevere. Nel suo lungo e appassionato servizio Saverio ha dato tantissimo al Movimento, e la stima e l'affetto che lo circondavano erano unanimi. Ci stringiamo tutti alla sua famiglia, al Meic di Andria e della Puglia, e ci stringiamo gli uni agli altri, nel ricordo grato e nella preghiera per questo nostro amico amatissimo che ora è davanti al volto di Dio". scrivono in un post dal Meic nazionale.Il Forum di Formazione all'Impegno Sociale e Politico di Andria, di cui è stato animatore ha tenuto a sottolineare: "Saverio Sgarra, amico e coordinatore della prima ora del Forum di Formazione all'Impegno Sociale e Politico di Andria e Vice Presidente Nazionale del MEIC, improvvisamente ci ha lasciato.Un amico buono, un padre, un costruttore di reti e processi. Un uomo dalla grande passione per l'uomo. La stessa passione che trasmetteva ai giovani del Forum.Te ne siamo grati, Saverio".La salma di Saverio Sgarra è all' Oasi eredi Vincenzo Ernesto, casa funeraria vicino alla chiesa di Santa Maria dei Miracoli di Andria, dove si terranno i funerali venerdì 27 maggio alle 16.30.La Redazione di AndriaViva formula le più sentite condoglianze alla Famiglia Sgarra per questo triste evento.