Due nuovi casi di Covid-19 ad Andria e quattro a Barletta

Sono ancora una volta i rientri dall'estero a destare maggiore preoccupazione per la diffusione del virus. Sono rientrati da un viaggio a Malta, infatti, due andriesi risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di due dei 6 contagi registrati nella provincia di Barletta-Andria-Trani e comunicati oggi nel consueto bollettino diffuso dalla Regione Puglia.I restanti 4, invece, sono tutti residenti a Barletta. Due di loro sono risultati positivi al virus già nel pomeriggio di ieri, ma inseriti solo oggi nel bollettino. Per tutti sono ancora in corso le indagini epidemiologiche utili a ricostruire la catena di contagio.Numeri in salita, dunque, in Puglia. Valori che, tuttavia, devono essere letti in relazione al significativo aumento di tamponi effettuati e processati. Sono 51 i casi registrati nelle ultime 24 ore in regione. Trattasi del numero più alto da fine aprile. Solo oggi però ad essere processati sono stati ben 3510 test per l'infezione da Covid-19.In poche settimane è salito il dato complessivo per la provincia Bat che dall'inizio dell'emergenza sanitaria conta 422 casi, attestandosi subito dopo la provincia di Taranto, la meno colpita in Puglia dalla diffusione del virus.