Due mezzi pesanti si scontrano sulla strada che da Andria porta al SS. Salvatore

Incidente stradale lunedì sera 16 novembre alle 21 circa sul tratto di strada che da Andria porta al SS Salvatore, Troianelli e Montegrosso.A scontrarsi due messi pesanti, tra cui un bus di linea: si sono incrociati e hanno urtato frontalmente. Traffico per diverso tempo bloccato per i rilievi del sinistro effettuati dai Carabinieri della compagnia di Andria. per fortuna non ci sono feriti ma per l'ennesima volta non sfugge la pericolosità di questa strada molto utilizzata da quando è stato chiuso il tratto della provinciale tra Andria e Canosa di Puglia di cui la redazione di AndriaViva si è già più volte occupata denunciando disagi dei viaggiatori e dei frontisti che quotidianamente percorrono questo itinerario.