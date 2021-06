Due feriti gravi per incidente stradale tra auto e scooter

E' accaduto questo pomeriggio sulla strada comunale via Vecchia Canosa di Puglia

Un grave incidente stradale auto-ciclomotore è avvenuto nel tardo pomeriggio, alle ore 17:50 circa di giovedì 17 giugno, sulla Strada Comunale Via Vecchia Canosa di Puglia, alle spalle del quartiere di San Valentino.Per cause al vaglio delle unità specialistiche del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale, intervenute sul posto unitamente a due autoambulanze del 118, un ciclomotore Piaggio Vespa, condotto su un 50enne che trasportava a bordo il figlio 15enne, si è scontrato frontalmente con un'autovettura Nissan Micra condotta da un 70enne.Padre e figlio, dopo l'impatto, sono stati sbalzato al suolo unitamente al mezzo a due ruote, riportando gravi lesioni la cui precisa entità è ancora sconosciuta. L'uomo è stato trasportato presso il Pronto soccorso dell'ospedale di Andria mentre il ragazzo è stato trasportato presso il Pronto soccorso dell'ospedale di Barletta.I veicoli sono stati rimossi e prelevati da carro-attrezzi e sono nella disponibilità della Polizia Locale in attesa di eventuale sequestro.