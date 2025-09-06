Due eccellenze di Andria portano a Tokio l'agroalimentare del territorio

Il Sindaco di Andria Giovanna Bruno interviene a margine della promozione della nostra città in Giappone, con OlioLevante ed Antichi Sapori."Conoscere Andria attraverso i suoi profumi, sapori e colori: è quello che stanno facendo le aziende di questo territorio promuovendo non solo i loro prodotti ma la cultura e l'eccellenza enogastronomica di questa città. La notizia di OlioLevante e Antichi Sapori nella capitale nipponica ci inorgoglisce e rafforza la nostra idea per la quale questa parte di Puglia ha tutte le caratteristiche e le peculiarità per farsi conoscere e riconoscere in tutto il mondo. Che l'Oriente sia interessato a noi lo ha dimostrato già l'iniziativa dello scorso anno e dell'anno prima ancora, quando l'amministrazione comunale ha accolto in città le delegazioni di Giapponesi in visita, per un conforto e con i buyers del territorio, perché potessero entrare in possesso di know how utili alla loro terra ma al contempo per assaporare con entusiasmo e curiosità le nostre eccellenze. Dunque, bene così cari imprenditori, Andria non può che essere fiera".