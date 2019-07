Due andriesi campioni italiani di Danza Sportiva

La Citta' di Andria arricchisce il proprio palmares di traguardi sportivi grazie al freschissimo titolo italiano di Danza Sportiva conseguito al recente campionato nazionale di Rimini dalla coppia Riccardo Miracapillo e Annamaria Bruno.Dopo solo 8 anni di attività agonistica e dopo un bronzo e due argenti nelle precedenti edizioni questa volta i due atleti andriesi hanno scalato il gradino più alto del podio di Rimini Fiera fregiandosi del titolo italiano nella categoria "principe" della danza latino americana. Un traguardo di altissimo prestigio se si considera che la Federazione Italiana Danza Sportiva è l' unica federazione del comparto regolarmente riconosciuta dal Coni e dal Ministero dello Sport .Per Riccardo Miracapillo ed Annamaria Bruno trattasi del legittimo premio all' intensa attività agonistica spesa negli ultimi anni, grazie ad allenamenti quotidiani e continui sacrifici sul piano personale e lavorativo."Questo risultato ci inorgoglisce come andriesi e ci gratifica come atleti. Il titolo nazionale è il punto più alto della nostra pur breve carriera di danzatori professionisti ma non intendiamo fermarci qui ne' sederci sugli allori. Anzi raddoppieremo il nostro impegno anche per il territorio. In fondo siamo gli ambasciatori della Federazione Danza Sportiva qui in Puglia ed in questa ottica intendiamo portare un contributo sostanzioso all' incremento del movimento di base nella nostra regione.L 'apertura di una scuola specifica qui ad Andria - l' Accademia dei Talenti - sta a significare proprio questo: intendiamo crescere ancora come atleti, ma insieme a noi vorremmo far crescere i futuri talenti di domani in questa disciplina di grande fascino e prestigio".