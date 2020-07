Doppia preferenza: Senso civico deposita richiesta di convocazione urgente del Consiglio regionale

Il gruppo di "Senso Civico – un Nuovo Ulivo per la Puglia" ha depositato all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale una richiesta di convocazione urgente del Consiglio regionale con all'ordine del giorno esclusivamente la votazione sulla doppia preferenza (e quindi senza alcun emendamento tra quelli proposti da maggioranza e opposizioni).Il tutto, anche sulla base di una radicata convinzione riguardante i rischi che comporterebbe – in termini di regolarità – l'applicazione di un decreto del Consiglio dei Ministri.Con questa richiesta Senso Civico -di cui è capogruppo il consigliere regionale Sabino Zinni- conferma il proprio manifesto convincimento circa la necessità di risolvere in Consiglio regionale – e non altrove - una vicenda che si è incredibilmente trascinata nel tempo. Occorre, però, venir fuori dai tatticismi e, così come proposto nella settima Commissione da Senso Civico (con il consigliere Pino Romano), procedere con la sola approvazione del punto fondamentale che è proprio quello della doppia preferenza.