Donazioni sangue, oggi autoemoteca in piazza Catuma con la Polizia di Stato - INTERVISTA

Social Video 1 minuto DonatoriNati, l'impegno della Polizia di Stato sul tema delle donazioni di sangue

7 foto DonatoriNati, l'impegno della Polizia di Stato sul tema delle donazioni di sangue

Solidarietà e legalità scendono in piazza ad Andria grazie all'impegno dellae dell'associazioneche da 20 anni riunisce i donatori volontari tra il personale di Polizia. Oggi in piazza Vittorio Emanuele II (già piazza Catuma), con il supporto di personale medico specializzato, è presente un'dell'ospedale "Mons. Dimiccoli" di Barletta per lada parte di chiunque voglia fare un gesto di spontanea e gratuita generosità.Presente in prima persona il questore della Bat, donatore e presidente regionale Puglia dell'associazione "DonatoriNati", che ha sottolineato l'importanza di un gesto semplice ma di grande valore come quello della donazione, che soprattutto nella stagione estiva diventa ancora più fondamentale.Fino alle 12.30 sarà possibile recarsi in Largo Catuma per donare: l'iniziativa è aperta a