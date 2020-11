«Serve plasma iperimmune», tanti gli appelli alla donazione: ecco chi contattare

«Questo appello è rivolto a chi è già immunizzato, serve urgentemente del plasma, è per una persona giovane che versa in gravi condizioni, Chi Può lo faccia vi prego. Contattate direttamente il centro trasfusionale di Barletta». E' uno dei messaggi che circolano in queste ore in rete postato dal parente di una «un uomo buono che merita questa opportunità» e che sta combattendo la propria battaglia contro questo male.E da Barletta l'associazione Fidas-Fpds lancia un appello alla donazione del plasma iperimmune, che al momento risulta tra le principali cure per i malati di Covid-19.«Il numero dei contagiati in Puglia cresce ogni giorno e anche quello dei ricoverati, tuttavia non esiste un "farmaco" vero e proprio, ma attualmente abbiamo un'arma, il "plasma iperimmune", una risposta che il nostro stesso corpo "produce" una volta contagiato. Pensate che la scorsa settimana in tutta la Puglia erano presenti solo 3 sacche di plasma.Dobbiamo comprendere tutti l'importanza del plasma per combattere il virus, dando un grande aiuto alla gente che soffre nei nostri ospedali. Per poterlo donare bisogna essere guariti dal Covid da 14 giorni. Non possono donarlo chi ha subito trasfusioni, chi ha partorito o ha avuto interruzioni di gravidanza.Potete chiamare al centro trasfusionale di Barletta dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13.00 al numero 0883-577293 è presente un assistente che vi ascolterà per comprendere, in base al soggetto, se vi siano le condizioni per donare il plasma.«Il numero dei contagiati in Puglia cresce ogni giorno e anche quello dei ricoverati, tuttavia non esiste un "farmaco" vero e proprio, ma attualmente abbiamo un'arma, il "plasma iperimmune", una risposta che il nostro stesso corpo "produce" una volta contagiato. Pensate che la scorsa settimana in tutta la Puglia erano presenti solo 3 sacche di plasma.Dobbiamo comprendere tutti l'importanza del plasma per combattere il virus, dando un grande aiuto alla gente che soffre nei nostri ospedali. Per poterlo donare bisogna essere guariti dal Covid da 14 giorni. Non possono donarlo chi ha subito trasfusioni, chi ha partorito o ha avuto interruzioni di gravidanza.Potete chiamare al centro trasfusionale di Barletta dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13.00 al numero 0883-577293 è presente un assistente che vi ascolterà per comprendere, in base al soggetto, se vi siano le condizioni per donare il plasma.Grazie amici, cerchiamo di essere vicini alla gente che in queste ore vive situazioni drammatiche. Contattate amici, parenti o conoscenti che sono ormai guariti da questo maledetto virus. Prendete questo appello a cuore serve per i nostri cari e numerosi concittadini che sono in terapia intensiva».