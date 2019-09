"Dona la spesa": sabato 14 settembre all’ipercoop di Andria raccolta di materiale scolastico

Ancora una volta Coop Alleanza 3.0 sostiene concretamente le famiglie in difficoltà con bambini e ragazzi in età scolare, nel periodo del ritorno sui banchi di scuola, con l'iniziativa Dona La Spesa – Materiale Didattico.i 186 punti vendita di Coop Alleanza 3.0 – dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia - ospiteranno questa consolidata iniziativa, promossa in collaborazione con le associazioni del territorio, nel corso della quale sarà possibile acquistare prodotti di cancelleria e donarli ai punti di raccolta presenti nei vari negozi.Sarà possibile farlo ancheall'A raccogliere le donazioni, saranno i volontari delle associazioni, insieme ai soci volontari Coop e ai rappresentanti dei comitati dei genitori, tutti muniti della pettorina con l'immagine della campagna "Dona la spesa". All'ingresso dei punti vendita distribuiranno ai clienti le shopper dove inserire i prodotti da donare, segnalati in un apposito elenco mentre la catalogazione dei materiali sarà effettua fuori dalla barriera casse.Tutti potranno "dare un mano" in modo semplice e concreto acquistando quaderni, pennarelli, pastelli, matite e penne, forbici, gomme, correttori, evidenziatori, astucci, temperamatite, risme di carta e altri materiali didattici. Lo scorso anno sono state raccolte più di 290 mila confezioni di materiale.L'elenco dei negozi aderenti a Dona La Spesa – Materiale Didattico, è consultabile sul sito di Coop Alleanza 3.0 (). I risultati dell'iniziativa saranno comunicati nei manifesti e nelle locandine che verranno affissi in seguito nei punti vendita coinvolti.