Domenica si celebra l'Evo, eventi anche ad Andria

Un'intera giornata dedicata all'oro verde di Puglia, l'olio extravergine d'oliva. Sei eventi suddivisi in tre tappe in cui si alterneranno momenti di approfondimento e percorsi di avvio all'assaggio, guidati da esperti per avvicinare i partecipanti alla scoperta dell'olio di qualità. Domenica 1° dicembre, AIFO – Associazione Italiana Frantoiani Oleari rinnova l'appuntamento per la diffusione della cultura dell'olio extravergine di qualità organizzato nel Progetto Esecutivo 2024 di Italia Olivicola, sostenuto dal Regolamento Ue 2021/2115, nell'ambito di "Frantoi Aperti".

Si inizia al mattino, con il primo doppio evento ad Andria, a partire dalle ore 9, presso il Frantoio Pellegrino 1890 in Contrada La Spineta. Al convegno sulla campagna olearia 2024/2025 interverranno Elia Pellegrino, presidente AIFO, che presenterà le attività dell'associazione e il valore della filiera olearia e Giuseppe L'Abbate, già Sottosegretario alle Politiche Agricole, che effettuerà un'analisi degli sviluppi della campagna olearia in corso. Al termine del convegno, i partecipanti saranno coinvolti in un percorso di avvio all'assaggio guidato da esperti che li accompagneranno alla scoperta delle caratteristiche sensoriali e delle peculiarità degli oli DOP, IGP e biologico della campagna in corso.

Alle ore 12, si aprono le porte dell'Azienda Agricola Biologica Il Frantoio in contrada Tesoro a Cisternino, nel Brindisino. Il convegno sull'andamento della campagna olearia vedrà gli interventi di Stefano Caroli, presidente dell'Associazione Frantoiani Pugliesi, il quale illustrerà il valore delle produzioni locali e di Giuseppe L'Abbate che analizzerà gli scenari economici del settore. A seguire, a tutti i partecipanti sarà offerto il percorso di avvio all'assaggio dell'olio EVO di qualità.

Si replica nel pomeriggio a Martina Franca, in provincia di Taranto, preso La Bottega del Capocollo, in via Puccini 7, con convegno a partire dalle ore 16 e, a seguire, percorso di avvio all'assaggio.

"Una giornata all'insegna della qualità e dei sapori della Puglia a cui invitiamo tutti gli appassionati e curiosi – dichiara Elia Pellegrino, presidente AIFO – Con Frantoi Aperti rafforziamo il legame tra tradizione e innovazione, promuovendo l'eccellenza dell'olio extravergine di oliva e la conoscenza della sua qualità".

Per informazioni e prenotazioni: segreteria@associazionefrantoiani.it