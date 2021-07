Di Bari delegata al turismo, gli auguri del Movimento 5 Stelle

"Rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro alla collega Grazia Di Bari per la nomina a Consigliera delegata per la promozione del turismo del patrimonio, dei borghi e degli Itinerari Culturali in ottica di sostenibilità. Un ruolo che siamo sicuri ricoprirà al meglio e per il quale le daremo il massimo supporto. Il suo impegno, nella ripresa post pandemia, sarà fondamentale in sinergia con l'assessore Bray, i sindaci, i consiglieri comunali e le istituzioni locali per mettere in campo azioni concrete per valorizzare e promuovere il patrimonio di Puglia e per arricchire e diversificare l'offerta turistico-culturale regionale con particolare riguardo alle esigenze di famiglie, giovani, turisti italiani e stranieri".

Nota dei consiglieri del M5S Rosa Barone, Cristian Casili e Marco Galante.