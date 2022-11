Diocesi e Carabinieri della Compagnia di Andria, insieme per combattere le truffe agi anziani

dépliant

Il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani e la Diocesi di Andria, uniti contro le truffe e a tutela degli anziani e delle fasce più deboli. È questo il senso del progetto pianificato dai Carabinieri del Comando Provinciale e finalizzato con l'aiuto della Diocesi di Andria, orientato a meglio informare la cittadinanza in merito alla sempre più preoccupante problematica delle truffe agli anziani.Come sappiamo uno dei problemi maggiori che riguardano gli anziani è quello della sicurezza: sicurezza in casa e fuori di casa. Molto spesso gli anziani vivono da soli e questo aumenta la necessità di fornire sicurezza. Tra i motivi che minano questa esigenza primaria vi sono sicuramente le truffe e le rapine in casa, alle quali possono essere soggetti. Attività delinquenziali queste che si evolvono costantemente per la capacità dei malviventi di adeguare le loro modalità di agire.Questa iniziativa, realizzata con il sostanziale ausilio della Diocesi di Andria, mira a coinvolgere il maggior numero di anziani e sensibilizzarli sui pericoli a cui sono esposti in tema di sicurezza. Lo scopo è quello di trasmettere una informazione corretta e capillare, scevra da allarmismi ma, al tempo stesso, concreta ed efficace, capace di veicolare basilari regole prudenziali, consistenti talvolta in semplici accortezze da osservare in casa e fuori casa, per prevenire minacce alla sicurezza personale.In particolare la truffa è uno dei reati più insidiosi e difficili da perseguire. Da un lato fa sempre leva sull'errore o la distrazione della vittima, o più semplicemente sulla spontaneità dettata dall'etàNell'ottica di fornire un solido e concreto contributo che possa materialmente assicurare regole base di prevenzione alle vittime più esposte al fenomeno delle truffe, i militari dell'arma hanno realizzato un(che si allega) ove sono annotate le casistiche più comuni con le quali i malviventi mettono in atto la frode, ottenute dagli approfondimenti investigativi realizzati nel tempo. In questo modo, con una basilare descrizione delle situazioni tipiche, vengono forniti agli anziani degli elementi di riferimento per riconoscere immediatamente il malvivente che si cela dietro l'interlocutore il quale, con espedienti ed astuzia, prova a mettere a segno il colpo.Sin dal trascorso week end e per le prossime settimane, i Carabinieri della Compagnia di Andria, diretti dal Capitano Pierpaolo Apollo, saranno presenti presso le parrocchie dei comuni di Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge, anche a margine delle celebrazioni eucaristiche del fine settimana, per dare consigli e rispondere alle domande dei cittadini.Gli incontri vedono la partecipazione dei Comandanti di Stazione, il Luogotenente Guido Dante per Andria ed il pari grado Alfredo Bellanza di Minervino Murge.