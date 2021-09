Diciottesima edizione ad Andria del Settembre Pedagogico

Il 28 settembre 2021, si svolgerà ad Andria la diciottesima edizione del Settembre Pedagogico. La Rete di Scuole CISA, alla quale fanno capo quasi tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del territorio andriese, col patrocinio comunale, organizza il consueto ed atteso appuntamento annuale che coinvolge l'intera cittadinanza: dirigenti scolastici, studenti, genitori, associazioni culturali, ente locale, terzo settore.Il titolo dell'evento èLa sede è71 Andria.Il programma è il seguente:ore 17.00 Saluti della Presidente della Rete CISA Dott.ssa Dora Guarino e delle Autorità.Intervento della Dirigente dell'Ambito Territoriale di Bari, dott.ssa Giuseppina Lotito.ore 17.30 Relazione del prof. Michele Baldassarre, professore associato Dipartimento di Scienza della Formazione, Psicologia, Comunicazione presso l'Università degli Studi di Bariore 19.00 Dibattitoore 19.30 ConclusioniModera la Dott.ssa Celestina Martinelli.In ottemperanza alle norme anti Covid 19 e al fine di rispettare il protocollo di sicurezza, i posti in presenza sono limitati a n. 90. Sarà tuttavia possibile iscriversi per poter seguire in modalità videoconferenza l'evento sulla piattaforma ZOOM attraverso un link che verrà comunicato poco prima dell'inizio.A tutti i partecipanti sarà fornito attestato di partecipazione.Di seguito i link per l'iscrizione al settembre pedagogico entro il 23.09.2021:1) link modulo iscrizione IN PRESENZA2) link modulo iscrizione A DISTANZA"La tematica individuata quest'anno pone al centro dell'attenzione il processo dinamico di insegnamento-apprendimento. Condizione indispensabile, per poter insegnare, è prestare attenzione alle differenze individuali dei ragazzi che devono apprendere al fine di poter offrire loro possibilità di crescita ed opportunità di apprendimento. Dunque bisogna tener conto dei loro stili cognitivi, di strategie diversificate ed adatte a loro, dell'esperienza vissuta, di dinamiche interpersonali che si sviluppano tra docenti e studenti e tra gli stessi studenti.Insegnare oggi è complesso e questo appuntamento offrirà spunti di riflessione pratici ed utili per il nostro "fare scuola". I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, gli educatori e coloro che, a vario titolo, operano nel mondo dell'insegnamento si confronteranno su questo tema" - commenta la Dirigente Scolastica Dora Guarino, Presidente della Rete di Scuole CISA.