Coratella e Di Pilato oggi ospiti in diretta su AndriaViva

Oggi, giovedì 30 aprile, a partire dalle ore 16.30 in diretta sul portale di AndriaViva e sulla pagina Facebook ufficiale saranno ospiti in diretta due personalità della politica cittadina, entrambi candidati sindaci per le amministrative che si sarebbero dovute svolgere a maggio e che, a causa dell'emergenza sanitaria, dovrebbero celebrarsi in autunno. Interverranno Laura Di Pilato, che si è presentata agli elettori a gennaio scorso sostenuta da alcune liste civiche e Michele Coratella, aspirante primo cittadino del Movimento 5 Stelle.Una diretta "da casa", condotta dal giornalista Antonio Quinto, per commentare l'eccezionalità del momento che noi tutti stiamo vivendo aprendo una finestra sulla fase 2 che in Puglia, e quindi anche ad Andria, è in parte già cominciata.Con Coratella e Di Pilato si parlerà anche del tessuto produttivo locale, delle condizioni per la ripartenza e si tracceranno progettualità per la gestione a lungo termine della crisi economica post lockdown che, oltre che essere affrontata nell'immediato, si ripercuoterà anche nel futuro.Appuntamento dunque alle 16.30 sul portale di AndriaViva e sulla pagina Facebook.