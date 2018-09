Di Bari (M5S): "Marmo, corresponsabile di governi regionali che hanno distrutto la nostra Puglia"

Nuovo duro affondo del M5S all'indirizzo del consigliere regionale e comunale di Forza Italia, Nino Marmo. In un post, pubblicato sulla sua pagina fb, la consigliera regionale pentastellata, Grazia Di Bari, replica all'esponente azzurro alle accuse rivoltele di essere "populista o non capace di dare risposte concrete".Il Consigliere regionale, comunale, Nino Marmo, ha molto coraggio e vi spiego il perché.Sono stata da Lui tirata in ballo e com'è mio stile, non mi sottraggo e non sto in silenzio.Lo sa benissimo Marmo, lui che è consigliere regionale come me, che spesso mi son trovata sola ad affrontare questioni come quella della Ferrotramviaria o quella dell'ospedale di Andria, percorrendo direzioni contrapposte alla sua.Lui era esattamente dall'altra parte della barricata, insieme alla maggioranza che governa la Puglia ad accusarmi di essere populista o non capace di dare risposte concrete.Ecco questo è il coraggio che riconosco a Nino Marmo.Il coraggio di chi ha la faccia tosta di esser stato corresponsabile di governi regionali che hanno distrutto la nostra Puglia - Ilva compresa - e poi forse per un deficit di visibilità o per distrarre l'attenzione sui suoi errori, è pronto a bacchettare, come facevano una volta i maestri sulle mani degli alunni poco mansueti.L'ho sentito durante l'ultimo consiglio comunale di Andria, urlare che il M5S è il nulla.E' stato davvero molto coraggioso a dirlo durante quel consiglio comunale dove erano intervenuti cittadini che rischiano di perdere il proprio lavoro grazie al disastroso governo della città di cui lui è un degno rappresentante.Non si nasconda Marmo, non si finga estraneo e non prenda le distanze, sono solo tattiche di un politico scafato, perché lo dico chiaro: Lei è corresponsabile con il sindaco del Predissesto Giorgino, della distruzione di un'intera città.Il consigliere comunale Marmo in 8 anni è spesso andato in soccorso del sindaco del predissesto nei momenti più delicati.Consigliere Marmo, Lei non incanta più.L'equazione è semplice Lei non è credibile quando parla, poiché Lei ha contribuito a creare i problemi, a livello regionale e comunale che oggi altri stanno affrontando e cercando di risolvere.Non solo, ma ha anche l'ipocrisia di ergersi a giudice.Lei che insieme al sindaco, state lasciando gli andriesi senza servizi, i lavoratori delle cooperative prima senza soldi ed ora senza lavoro, con una debitoria di 150 milioni di euro.Il Suo modo di amministrare si qualifica da solo.Chiusura della piscina e officina San Domenico.Mancata apertura di Centro fornaci, pista di pattinaggio, stadio S. Angelo dei Ricchi, centro famiglie s.Agostino, dopo di noi in Villa comunale, teatro nell'ex macello ecc.E che dire della "piccola Ilva" andriese, cioe' la discarica comunale di rifiuti di san Nicola la Guardia? Con soldi da incassare dalla Daneco, polizze assicurative inesistenti, mancate bonifiche.Tutte cose che ha "dimenticato" di controllare?Invece di correre lontano si fermi un attimo a ripensare alla pesante responsabilità di una politica che è stata incapace di dare risposte e ha fatto nascere nei cittadini la voglia di capire, contestare e fare le pulci.Grazie a Lei e alla classe politica che rappresenta è nato il Movimento 5 Stelle, un Movimento che sta cercando di scardinare quel sistema che lei rappresenta bene.Mi chiedo con quale coraggio fa tutte queste valutazioni politiche altrove, dopo aver causato "dissesti" economici ed ambientali nel Suo comune.Le ricordo che in cambio, i cittadini Le hanno consentito di fare una vita agiata con una futura, ed auguro lunga, vecchiaia molto molto molto serena.Un Suo dignitoso silenzio sarebbe stato più consono!", conclude la consigliera regionale del M5S, Grazia Di Bari.