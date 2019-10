Danza, i fratelli Tesse volano agli International di Londra

E'ufficiale: accompagnati dai Maestri Savino Cuocci e Laura Marinaro (Accademia I love Dance-Cerignola) dall'8 al 10 ottobre Giovanni e Ilaria Tesse, promesse mondiali di Danza Sportiva,nel primo anno di Classe AS,parteciperanno ai 67esimi Campionati internazionali (aperti al mondo) che si disputeranno presso "The International Hall",Brentwood Centre,Essex-Londra,meravigliosa location di una delle competizioni più belle e affascinanti del panorama mondiale della Danza Sportiva. Qui si disputeranno i campionati LATIN professionisti giovanili,Junior,Under 14,Under 21 e Senior, una delle più storiche e prestigiose competizioni inglesi del circuito WDC(World Dance Council). L'evento è promosso anche dall'ANMB(Associazione Nazionale Maestri di Ballo). Tutto questo è possibile anche grazie alla recente borsa di studio "Pietro Mennea" assegnata ai fratelli Tesse(15 e 13 anni)dal Rotary Club Barletta(presieduta dal Dottor Carmine Faggella) e dallo sponsor tecnico "Lu Dance Atelier-Roma". Giovanni e Ilaria Tesse hanno portato a casa fino ad oggi 104 trofei,tra medaglie,coppe,attestati di benemerenza,borse di studio e riconoscimenti ufficiali (il 24 luglio scorso sono stati ricevuti dal Governatore Michele Emiliano in Presidenza della Regione Puglia e il 19 settembre scorso sono stati ricevuti dal Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati) in tutto il territorio nazionale e sono alla prima esperienza mondiale.