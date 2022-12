Dall'idea di un andriese il primo Bar Enoteca con un Sommelier completamente digitale

In una delle vie più caratteristiche di Trani, tra uno scorcio di mare e il profumo di salsedine ha aperto il Bar-Enoteca più digitale di tutto lo Stivale. Si tratta del Winelivery Bar&Enoteca, che con il suo format innovativo, esprime l'evoluzione digital in ambito Wine, dando vita a un luogo dove il vino e la tecnologia si fondono per creare un'atmosfera unica.Siamo a Trani, in via Zanardelli 21, dove l'apertura del locale nella suggestiva città Pugliese, dimostra la posizione di avanguardia della regione Puglia, scelta non a caso come prima Location nel Sud Italia da un Brand Leader a livello nazionale nella consegna a domicilio di vini, birre e drink in pochi minuti: Winelivery.Nel locale, dal design moderno e accattivante, si sceglie, si ordina e si paga direttamente con il cellulare, semplicemente aprendo la stessa app già scaricata da oltre 1 milione di Italiani. L'esperienza, contemporaneamente fisica e digitale, è arricchita persino dalla possibilità di degustare calici di vino guidati da un Sommelier virtuale, che attraverso un sofisticato sistema di algoritmi suggerisce la bottiglia perfetta per ogni palato, con tanto di stuzzichini sfiziosi e taglieri. C'è persino la possibilità di scansionare le etichette delle bottiglie direttamente dall'app e ricevere in un attimo tutte le informazioni su profumi, sapori e sugli abbinamenti perfetti per degustare anche a casa ogni calice di vino. E oltre a ottimi calici di vino, nel locale è possibile scegliere anche drink e birre accompagnandoli con stuzzichini sfiziosi e taglieri.E' qui che, nei pressi del caratteristico porto di Trani e con un affaccio anche sulla piazza del Teatro, dal 7 all'11 Dicembre Winelivery Bar&Enoteca ha ospitato la Color Wine Week di Trani, aprendo i battenti con una settimana di eventi ognuno dedicato ad un colore e un brindisi diverso: a partire dalla Pink night, serata dedicata interamente al vino rosè, che si sa, in Italia vede i suoi natali in Puglia, le serate si sono susseguite fra i calici passando alla Red Night, dedicata al mondo dei vini rossi, alla White night, sui vini bianchi, e arrivando ad una serata speciale sabato sera, la Black Night, dedicata alla mixology e ai cocktail più iconici del momento. La chiusura in grande stile è stata domenica, con la Golden Night, serata dedicata ai palati più raffinati dove a riempire i calici sono state bolle di champagne.Dopo l'esclusiva settimana di inaugurazione, con partecipazione solo su invito, Winelivery Bar&Enoteca apre ufficialmente al grande pubblico, che da oggi visitando il locale può degustare ottimi calici di vino e provare il piacere di esplorare il mondo del vino con la guida del sommelier virtuale, oltre a prendere parte a serate dedicate al buon bere e a momenti di svago e condivisione. Il locale è persino già al lavoro per il design e training di un MetaHuman, che verrà installato nel 2023, e amplierà a 360° l'esperienza di immersione nel mondo del vino, guidando i clienti del locale lungo percorsi degustativi nella scelta dei gusti e sapori più adatti ad ogni palato.Alessandro Colasuonno, andriese, Socio e Responsabile Business Development di Winelivery ha dichiarato: "Siamo sicuri che tutta la zona BAT, giovane e sempre all'avanguardia, apprezzerà questo Bar&Enoteca innovativo e in una location unica, dove gli architetti del luogo si sono uniti ai designer di Winelivery per realizzare il locale che esalta le classiche volte tipiche della zona centrale di Trani con un respiro nuovo, rouge come i calici che vengono innalzati al suo interno".