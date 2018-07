Dal 4 Agosto all'1 Settembre 2018 torna “Sogni nelle notti di mezza estate"

Comincia sabato 4 agosto con una "Cena in bianco" il programma della manifestazione "Sogni nelle notti di Mezza estate" giunto alla sua XIV^ edizione e promosso dalla Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte, per poi concludersi l'1° settembre. Tante le iniziative inserite in calendario, tra cui pranzi a bordo di un peschereccio, cene al chiaro di luna, degustazioni, musica dal vivo e visite guidate."Un appuntamento agostano che via via si è consolidato divenendo un punto di riferimento per il territorio ed un arricchimento nel programma degli eventi proposto dai diversi comuni della Strada - ha dichiarato il Presidente della Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte, Nunzio Liso. Questa edizione si arricchisce ulteriormente con la 3^ edizione del Concorso fotografico "Scatti d'Olio" che offre la possibilità ad appassionati di fotografia di concorrere con scatti che ritraggono l'ulivo, i suoi frutti, l'oro verde ed i suoi utilizzi gastronomici, oltre alle bellezze delle città di Andria, Trani, Corato, Bisceglie, Canosa di P., Minervino Murge, facenti parte della Strada, e di tutta la nostra splendida regione Puglia."Il programma comincia dunque a Corato, nel Casale "Torre San Magno" che dalle ore 21 divi attende vestiti di bianco per la "La parola d'ordine è "purezza", il bianco come colore a rappresentarla, non a caso mise en place e dress code saranno rigorosamente in un candido bianco.A seguiretorna l'immancabile appuntamento con la "presso il Frantoio oleario Galantino a Bisceglie in Via Corato. Dalle 19 alle 22 musica dal vivo, degustazione di olio extravergine e di altri oli aromatizzati, di conserve e di taralli. Non mancheranno mostre d'arte, di artigianato e antichi mestieri, esposizione di miniature in pietra e barche in scala, test di cosmetici all'olio d'oliva. Percorso del Gusto in giardino.Per la notte divi attende la cenainterpretate da una band di successo conalla Masseria Torre di Nebbia, sita nel cuore della Murgia coratina.Per il giorno di Ferragosto sono due gli appuntamenti in programma:Una mattinata a bordo del Peschereccio Marilena per un'esperienza indimenticabile con ilpartenza alle ore 9 dal porto di Trani, passeggiata lungo la costa Trani-Bisceglie, battuta di pesca, pranzo a bordo del peschereccio e bagno al largo, rientro previsto per le ore 16;- Presso l'Agriturismo Terre di Traiano in c.da Torre di Bocca ad Andria ilsarà il protagonista del pranzo in masseria con ritmi blues, jazz e rock; Visita al Museo dell'Olio ed all'ora del tramonto degustazione di vini in uno scenario incantevole., nella splendida cornice dell'Osteria e azienda biodinamica Cefalicchio a Canosa di Puglia,presso ile lo chef stellato Felice Sgarra vi aspettano alle ore 19 per la premiazione del contest fotograficoorganizzato dalla Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte; e dalle ore 21:00 con la cenaLa tradizione offre stimoli per esperienze attuali e aperture al futuro.Nella stessa serata ildi Andria dalle ore 21 propone, percorso di degustazione di piatti tipici pugliesi all'extravergine d'oliva.Continuano gli appuntamenticon un doppio appuntamento a Minervino Murge:- ladalle ore 18 vi aspetta con unotra i vicoli della Scesciola, visita guidata alla Grotta di San Michele, Cattedrale e Museo archeologico; A fine percorso Degustazione curata dalla Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte;Dalle ore 21:30 ilpropone unaBrani celebri del repertorio swing e non solo, arrangiamenti personalizzati di autori intramontabili.Il penultimo degli appuntamenti in programma si tiene invececon l'iniziativaorganizzata dall'di Andria che propone una visita guidata al vicolo tra i più stretti d'Europa ed alla chiesa di Santa Maria di Porta Santa, degustazione finale di pane e pomodoro all'extravergine.Il ricco calendario di iniziative si conclude sabato 1 settembre presso lacon un- Degustazione di prodotti tipici locali a partire dalle ore 19.00Oli extravergine d'oliva e prodotti in degustazione in alcune iniziative sono offerti da alcune aziende associate.Per info contattare l'Associazione Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte, email: info@stradaoliocasteldelmonte.it , referente iniziativa Angela Ciciriello 392/6948919. Sul sito www.stradaoliocasteldelmonte.it è disponibile il programma degli appuntamenti oltre che sul canale Facebook alla pagina Strada dell'olio Extravergine Castel del Monte.​