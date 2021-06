Da questa sera il coprifuoco slitta a mezzanotte. La Puglia sarà in zona gialla per questa settimana

Entra in vigore da oggi 7 giugno l'ultima ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. Sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 4 giugno 2021, dispone il passaggio delle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto in area bianca.Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 7 giugno 2021 vede in area gialla la Puglia insieme a Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta. Sono in zona bianca invece Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna, Umbria, Veneto.Non ci sono più regioni in area rossa o arancione, quindi, e questase i dati del prossimo monitoraggio si rivelassero favorevoli.Ma questa non è l'unica novità di questo 7 giugno:Mentre per le regioni in zona bianca viene abolito, nelle regioni in area gialla come la Puglia il coprifuoco non è più fissato dalle 23 alle 5 del mattino, ma inizia a mezzanotte, orario entro cui bisogna fare rientro alla propria abitazione, e finisce sempre alle 5.Anche i ristoranti, che dal 1 giugno possono accogliere la clientela anche al chiuso, potranno restare aperti fino alle 24.Prossime date del decreto riaperture: il 15 giugno ripartono matrimoni, parchi tematici e congressi. Il coprifuoco sarà abolito il 21 giugno e il 1 luglio potranno riaprire anche le piscine al chiuso, le sale giochi, i centri benessere, i centri termali e gli eventi sportivi al chiuso.