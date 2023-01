Crollo solaio: un anziano estratto vivo, è al Bonomo di Andria

Seguono aggiornamenti



Aggiornamento ore 19.50

Un uomo italiano di 75 anni, una donna 60enne di origini rumene ed un vigile del fuoco sono risultati coinvolti nel crollo del solaio di una abitazione in via Milano a Canosa di Puglia e, solo a scopi precauzionali, sono stati condotti in Pronto Soccorso al Bonomo di Andria. L'uomo e la donna sono stati estratti senza alcuna difficoltà dai vigili del fuoco. Il vigile del fuoco è stato ferito dal crollo di un soffitto ma le condizioni sono buone: è stato portato ad Andria per gli opportuni accertamenti.

Crollo di un solaio in via Milano a Canosa di Puglia, estratte vive le due persone che erano in casa.Si tratta di un uomo di 80 anni e una donna di 70 che lo accudisce, le cui condizioni non destano preoccupazioni: sono stati soccorsi da personale del 118 e portati in ospedale, dove vengono sottoposti a controlli per precauzione. Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Barletta che stanno verificando le cause del crollo. L'uomo sarebbe stato soccorso e portato all'ospedale Lorenzo Bonomo di Andria.