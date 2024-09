Crisi idrica, Caracciolo: “Non bisogna rincorrere l'emergenza, siamo al lavoro per dare risposte concrete agli agricoltori”

"La crisi idrica è un problema serio e di stringente attualità che va affrontato con atti concreti. Il nostro compito è quello di evitare di rincorrere l'emergenza e mettere in campo le misure necessarie per dare risposte adeguate al comparto agricolo del territorio della Bat e non solo". Così il consigliere regionale del Pd Filippo Caracciolo al termine dell'audizione da lui richiesta in IV commissione alla presenza dell'assessore all'Agricoltura, dei rappresentanti di Arif e del consorzio unico di Bonifica centro-sud Puglia, della dirigenza della sezione risorse idriche e di Acquedotto Pugliese oltre che del presidente della Bat e dei sindaci della provincia."L'audizione da me richiesta – afferma Caracciolo – è stata l'occasione per fare un focus sulla situazione dell'agricoltura nella provincia Bat dopo le forti criticità emerse nei mesi estivi a causa della crisi idrica. Al fine di scongiurare nuove emergenze si è intrapresa la necessaria via della collaborazione istituzionale finalizzata ad un governo del processo idrico basato innanzitutto sul completo adeguamento di tutti gli impianti presenti sul territorio al dm 185 per il riutilizzo delle acque reflue e, fattore non secondario, sulla manutenzione costante degli impianti stessi"."A proposito di adeguamento al dm 185 - spiega il consigliere regionale – dalla commissione è emerso che sono in dirittura di arrivo i lavori negli impianti di San Ferdinando e Bisceglie, gli unici due ancora incompleti nella Bat. A San Ferdinando i lavori termineranno nella prossima settimana, mentre a Bisceglie entro la fine dell'anno. Inoltre, vista la presenza dei progetti esecutivi, partiranno subito subito i lavori per gli impianti di acque reflue a Barletta e Andria. Al fine di fare un ulteriore punto della situazione sullo stato degli impianti e sui rispettivi coronoprogrammi ho invitato i sindaci e tutti gli attori interessati, a partecipare ad un incontro in assessorato interamente dedicato alla provincia Bat. Sarà convocato nelle prossime settimane e sarà l'occasione per avere un quadro più chiaro dello stato degli impianti e degli interventi da mettere in campo""La crisi idrica si può combattere con la collaborazione di tutte le parti coinvolte. Per questo motivo ringrazio particolarmente l'assessore Pentassuglia, il presidente della commissione Paolicelli, il presidente e i sindaci della Bat, il dirigente Arif e del consorzio di bonifica Ferraro, il dirigente delle risorse idriche Zotti e Aqp per la pronta disponibilità offerta nell'affrontare le criticità di una provincia piccola e proprio per questo con maggiori possibilità di fronteggiare i problemi in modo concreto e adeguato. Il nostro compito – conclude Caracciolo – è quello di prevenire le situazioni di emergenza ed abbiamo tutti gli strumenti per farlo".