Crisi economica al Comune di Andria: Sindaco Bruno affronterà a Roma alcuni dossier specifici sugli investimenti

Il vertice operativo istituzionale svoltosi ieri mattina a Palazzo di Città tra il Sindaco, Giovanna Bruno, il Ministro degli Affari Regionali ed il Prefetto della Bat, Maurizio Valiante ha portato ad evidenziare le numerose criticità che attanagliano la Città Fidelis.E' emersa la stretta sinergia tra il Governo e le istituzioni del territorio nel sostenere la difficile crisi economico-finanziaria del Comune di Andria. Dal vertice è scaturita anche una serie di impegni del Ministro utili a consentire, al Sindaco, di incontrare, già nelle prossime settimane, i dirigenti di alcuni dei ministeri interessati ai dossier sugli investimenti nei quali è coinvolta Andria, a partire dalla tangenziale ovest. Dopo il vertice operativo, il Ministro degli Affari regionali, ha incontrato gli organi di informazione. "Ringrazio il Sindaco - ha detto Boccia in apertura - per il lavoro intenso, difficile, che sta facendo come le ha chiesto la città mettendole sulle spalle un impegno che non è solo un impegno di Giovanna Bruno. Sono qui per dire a Giovanna Bruno e alla città che lo Stato c'è, è al fianco degli andriesi , e ringrazio il Prefetto per l'attenzione quotidiana della Prefettura in molte emergenze sociali e sanitarie. La mia vicinanza al Sindaco e al Consiglio Comunale, attraverso il presidente Giovanni Vurchio, è una vicinanza concreta fatta di scelte. La terra d'Otranto e la Puglia hanno bisogno di Andria, ma ora è Andria che ha bisogno della Puglia e dello Stato e Le garantisco che ci siamo e che alcuni atti saranno conseguenti. Aspettiamo che il Consiglio faccia, lunedì 14 dicembre, questa fotografia della condizione della città, foto di oggi che racconta l'ultimo decennio con responsabilità ben scolpita nelle documentazioni trasmesse dalla gestione commissariale alle varie autorità. La foto servirà agli altri livelli dello Stato per essere conseguenti. I cittadini hanno chiesto questo e siamo tutti dalla stessa parte: quella del risanamento, della pulizia, della trasparenza e del sostegno alla città dal punto di vista sociale ed economico. Siamo chiamati tutti a dare all'amministrazione gli strumenti per affrontare i problemi che ha di fronte. Quegli strumenti l'Amministrazione non ce li ha: non ha il personale, vi è una grave situazione economica e finanziaria della città, ci sono state voragini dei conti. Noi dobbiamo fare ogni giorno chiarezza; ci sono passaggi e step da completare come quello di dare alla città un bilancio corredato dai passaggi formali che tutti siamo chiamati a fare. Già nei prossimi giorni la Sindaca, con il nostro coordinamento, sarà ricevuta in diversi ministeri per affrontare dossier aperti sugli investimenti come tangenziale e la condizione economico-finanziaria. Sarà ricevuta al ministero degli Affari Regionali, al Viminale, al ministero Infrastrutture e Trasporti, al Ministero Economia e Finanze, un lavoro che i sindaci fanno solitamente in tempi lunghi e che Giovanna Bruno dovrà fare in tempi brevissimi. C'è una emergenza dentro la emergenza e la sua responsabilità è una responsabilità collettiva della città. Noi ci siamo, non sarà facile: per certi versi mi ricorda altri momenti vissuti in Puglia come Foggia e Taranto. Non so se basterà il percorso del pre dissesto o dissesto, l'unica cosa che posso garantire è che saremo al fianco della Sindaca Bruno perchè -ha concluso Boccia - lo merita la città di Andria"."Il Castel del Monte - ha proseguito il Ministro Boccia - non é simbolo solo di Andria, ma di una concezione di una Puglia che noi amiamo, che ha in Andria una capitale a suo modo di una storia che vogliamo non resti solo nei libri. Siccome io vorrei rivedere Andria sorridere e trascinare la ripresa di tutto questo territorio, è bene dare all'amministrazione Bruno - ha concluso - tutti gli strumenti di cui ha bisogno e glieli daremo""Sono onorata per la visita ufficiale del Ministro Boccia - ha quindi aggiunto il Sindaco, avv. Giovanna Bruno - che, come ha sempre dichiarato già in campagna elettorale, è un riferimento non solo per la Bat, ma penso anche per Andria. In più occasioni ha attestato la sua vicinanza, ma soprattutto condiviso la responsabilità di una amministrazione che si è insediata ed è alle prese con sfide importanti. La sua vicinanza qui è stata proprio per approfondire dossier specifici". Poi il Sindaco si è detta "contenta di aver avviato l' attività di Primo Cittadino insieme al Prefetto, dott. Valiante, che da subito ha prestato particolare attenzione a questa città. Spesso le scelte le stiamo condividendo in maniera preordinata".