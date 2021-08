Covid: sono 198 i nuovi contagi in Puglia, 50 nella Bat

Nella regione si registra anche un decesso, mentre sono 241 le persone ricoverate in area non critica e 25 in terapia intensiva

Provincia di Bari: 37

Provincia di Bat: 50

Provincia di Brindisi: 16

Provincia di Foggia: 22

Provincia di Lecce: 64

Provincia di Taranto: 5

Residenti fuori regione: 4

Provincia in definizione: 0

263.229 Casi totali

3.259.637 Test eseguiti

251.843 Persone guarite

6.703 Persone decedute

Provincia di Bari: 97.258

Provincia di Bat: 27.383

Provincia di Brindisi: 20.847

Provincia di Foggia: 46.426

Provincia di Lecce: 29.561

Provincia di Taranto: 40.349

Residenti fuori regione: 955

Provincia in definizione: 45

Sono 198 i nuovi casi di Covid-19 e uno il decesso registrati nelle ultime 24 ore in Puglia su 10.156 tamponi processati.Nuovi casi per provinciaIn totale sono 4.683 le persone attualmente positive di cui 241 ricoverate in area non critica e 25 in terapia intensiva.Dati complessiviCasi totali per provincia