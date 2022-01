Covid in Puglia, boom di casi nelle ultime ore: oltre 12 mila

Il totale di casi positivi registrati nelle singole Province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

L'aggiornamento quotidiano sul numero dei guariti e dei deceduti in Puglia

Gli attualmente positivi, la percentuale dei ricoverati e il numero di pazienti in terapia intensiva in Puglia

I dati relativi alle ultime 24 ore

La precisazione dalla Regione

La suddivisione dei decessi per Provincia

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato alle ore 17 di martedì 18 gennaio 2022. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 6921852 test, dai quali sono emersi complessivamente 468992 casi di positività (il 6.77% del campione totale).164654 Area Metropolitana di Bari74285 Provincia di Foggia69196 Provincia di Lecce65287 Provincia di Taranto47429 Provincia Bat43505 Provincia di Brindisi3401 residenti fuori regione1235 provincia di residenza non nota328574 pazienti sono guariti (18990 in più rispetto a ieri) mentre il bilancio dei decessi è salito a 7074.Le persone attualmente positive in Puglia sono quindi 133344: 132625 in isolamento domiciliare, 719 i ricoverati in ospedale compresi i 64 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva.L'incidenza dei posti letto occupati in terapia intensiva Covid rispetto al totale dei positivi ricoverati è dell'8.90%.I test registrati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 74684, dei quali 12414 (pari al 16.62%) hanno avuto riscontro positivo.Il dettaglio per provincia:​3775 Area Metropolitana di Bari2213 Provincia di Lecce1948 Provincia di Foggia1401 Provincia Bat1212 Provincia di Brindisi1705 Provincia di Taranto82 casi di residenti fuori regione78 casi di provincia in via di definizione«Con riferimento al bollettino odierno sull'aggiornamento dei dati Covid, il numero relativo ai nuovi casi positivi è 28589, di cui 12414 sono i nuovi diagnosticati nelle ultime 24 ore, mentre i restanti 16175 sono frutto del riconteggio di casi registrati con tampone antigenico rapido dall'1 gennaio, secondo le nuove disposizioni nazionali. Le operazioni di riconteggio proseguiranno ancora nei prossimi giorni».I decessi verificatisi nelle ultime oreSono stati registrati 10 decessi nelle ultime 24 ore.Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è quindi salito a 7074.2279 Area Metropolitana di Bari1512 Provincia di Foggia1032 Provincia di Taranto724 Provincia Bat678 Provincia di Lecce392 Provincia di Brindisi417 di provincia di residenza non nota40 residenti fuori Regione