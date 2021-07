Covid, ad Andria il 58% dei cittadini ha ricevuto almeno una dose di vaccino

Sono 3.978.303 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino al pomeriggio di ieri in Puglia. Le dosi sono il 92.7% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 4.289.696.Cresce la percentuale di cittadini che nella provincia Bat hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Adsi tratta del 58% della popolazione, a Barletta del 60%, a Bisceglie del 66%, a Canosa del 62%, a Margherita del 65%, a Minervino del 66% a San Ferdinando del 56%, a Spinazzola del 71%, a Trani del 63% e a Trinitapoli del 58%.La campagna vaccinale prosegue naturalmente come da programma: ad Andria l'hub resterà aperto questa settimana di martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13, a Bisceglie si vaccina martedì fino alle 15, mercoledì mattina e pomeriggio, giovedì solo mattina e venerdì mattina e pomeriggio. A Canosa sono in programma vaccinazioni martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 mentre a Trani le vaccinazioni si terranno da martedì a sabato dalle 9 alle 13.