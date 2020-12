Covid-19, il V-Day anche ad Andria: in diretta la storica giornata

Social Video 1 minuto V-Day Covid, i primi vaccini ad Andria

Domenica 27 dicembre 2020. Ore 9. Momenti che entreranno nella storia del nostro Paese. Delle 80 dosi di vaccino anti-Covid destinate alla Asl Bat, alcune stamattina vengono somministrate presso il Dipartimento di Prevenzione ad Andria in viale Trentino. I primi tre vaccinati della nostra città sono Riccardo Matera (Direttore Dipartimento di Prevenzione), Stefania Menolascina (Dirigente Medico Sisp Andria) e Danny Sivo (Coordinatore Medici di Lavoro).Su AndriaViva la diretta di questo giorno che giunge dopo quasi un anno dalla scoperta del caso in Italia e dopo oltre 2 milioni di casi in totale in Italia e oltre 71mila vittime.