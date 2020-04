Coronavirus, tra i centri antiviolenza operativi in Puglia anche "Riscoprirsi" di Andria

Firmata dal Presidente Emiliano la nota con cui si forniscono ai Centri antiviolenza, alle Case rifugio e alle strutture di accoglienza e servizi destinati ai minori le indicazioni per la piena operatività.E, come sempre,la, il colloquioe, in situazioni di emergenza, anchemisure di prevenzione e contingentamento previste nei DPCM e riportate nella nota regionale inviata agli Ambiti territoriali, alle Referenti dei Cav e delle Case rifugio, ai Tribunali dei Minori alle Asl e al Garante dei Minori.ra cui quellocon i recapiti telefonici con reperibilità h24 oltre a tutti gli indirizzi anche mail dei 96 sportelliQuesto momento di emergenza sanitaria si rivela ancor più drammatico per le donne che subiscono violenza domestica, costrette a stare in casa e a essere alla mercé dell'aguzzino. I CAV aperti danno la speranza di un supporto concreto.Come suggeriscono i Centri, il contatto può avvenire nei pochi momenti di libertà: quando le donne vanno a, ino a, attraverso una, un, unSi ricorda che è possibile recarsi ai Centri Antiviolenza dichiarando lo, mantenendo la riservatezza sulla causa specifica senza dichiarare altro motivo. Ci si può spostare anche senza avere stampato l'autocertificazione che sarà messa a disposizione dalle forze dell'ordine in caso di controllo.Anche leproseguono la loro attività con le operatrici che nel rispetto delle norme previste, offrono supporto alle donne, soprattutto a quelle, che sono completamente sole nella cura dei figli vista la chiusura di scuole e agenzie educativeRicordiamo inoltre che è