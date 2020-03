Coronavirus, l'aggiornamento delle ore 22: in Puglia altri 13 casi positivi

Un aggiornamento sulla situazione coronavirus in Puglia arriva alle ore 22. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, ha comunicato il seguente aggiornamento:Il laboratorio di microbiologia e virologia dell'istituto zooprofilattico di Foggia oggi, per la prima volta, ha processato 120 campioni provenienti dalla Asl di Brindisi e dalla Asl di Taranto.Di questi, sono risultati negativi 107I casi positivi sono così suddivisi:11 nella provincia di Brindisi;2 nella provincia di Taranto.Si comunica altresì che un uomo di 95 anni, con patologie pregresse e già risultato positivo a Covid, è deceduto oggi nell'Ospedale Moscati di Taranto.Con questo aggiornamentoI Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.