Coronavirus: in poche ore arrivano ad oltre 9 mila i moduli di autosegnalazione online

Da ieri sono 9.362 le persone che hanno compilato il modulo di autosegnalazione on line per dichiarare di essere rientrate in Puglia da Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia (dato aggiornato alle ore 9 del 9 marzo). Lo ha detto Michele Emiliano questa mattina, in diretta durante la trasmissione Agorà di Rai 3.In totale quindi, dal 29 febbraio ad oggi, sono oltre 9 mila i moduli on line di autosegnalazione per dichiarare di essere rientrati in Puglia. Il dato è in continuo aggiornamento.Il modulo è disponibile sul portale della Regione Puglia nella sezione dedicata al Coronavirus, al link al modulo: https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus );I pugliesi possono segnalare questa circostanza del loro rientro in Puglia dalle suddette zone anche telefonicamente al proprio medico curante.Ed ecco il VIDEO attraverso cui il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano spiega le ragioni del decreto e le misure a cui tutti devono attenersi.