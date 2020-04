Coronavirus, drammatico appello dell'associazione delle Rsa della Puglia: «Riportate a casa i vostri cari»

E' un appello drammatico quello che arriva dall'associazione che riunisce tutte le Rsa della Puglia. Si chiede l'aiuto dei parenti degli anziani ricoverati nelle case di riposo per gestire l'emergenza covid 19: «Aiutateci, non sappiamo più come fare, non possiamo resistere così a lungo, venite a riprendervi i vostri cari, se potete, riportarteli nelle vostre case, abbiate cura personalmente di loro, oppure venite qui nelle residenze ad aiutarci, in barba ai divieti ma consapevoli che porterete il virus, fate la vostra scelta nel silenzio assoluto delle istituzioni che parlano con le loro circolari». Lo scrive in una nota inviata alla stampa Fabio Margiglio, presidente regionale di Assoap, l'associazione delle strutture socio assistenziali pugliesi.Fabio Margiglio, inoltre, evidenzia che anche qualora si dovesse continuare «A negare le visite ai parenti, il virus entrerà attraverso il personale asintomatico che man mano ricomincerà a vivere, ad uscire, a vedere altra gente».Le residenza sanitarie per anziani sono finite sotto la lente d'ingrandimento di diverse Procure italiane a causa della diffusione del contagio fra gli anziani ospiti.