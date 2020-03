Coronavirus, Di Bari (M5S): "Oggi, l'esigenza di avere più posti letto nella Bat è ancora più avvertita"

E' un accorato appello quello che rivolge il consigliere regionale del M5S Grazia Di Bari, al presidente ed assessore alla sanità della Puglia Michele Emiliano, circa la situazione che sta vivendo la sesta provincia pugliese circa l'emergenza coronavirus."In questo momento drammatico e di picco del contagio da Coronavirus, sento di dover fare un accorato appello al Presidente e assessore alla salute Emiliano. Se dovesse essere necessario, ma speriamo di no, non ricorresse ad altre soluzioni ma si adoperasse per riaprire gli ospedali e le strutture chiuse nell'ultimo periodo.È una richiesta che ho già fatto, in tempi non sospetti, per Minervino, Spinazzola, Canosa e Trani, ma come sapete Emiliano ha sempre detto che non si è trattato di chiusure.Purtroppo già in quei momenti noi tutti sapevamo di non avere i posti letto che avremmo dovuto avere, infatti a tanti è capitato di non trovare posto in ospedale e di dover essere ricoverati fuori dalla propria provincia, se non addirittura fuori regione.Oggi, con il Coronavirus, l'esigenza di avere più posti letto è ancora più avvertita.Ho sentito Emiliano dire che abbiamo bisogno di più personale sanitario, ed è vero, ma se non abbiamo anche posti letto, non è risolutivo il solo assumere altro personale.Prego Emiliano, senza far polemica, non è questo il momento, di attivarsi,non abbiamo più tempo da perdere.A voi tutti chiedo, per quanto possibile, di rimanere a casa per limitare il contagio.Vale anche per me!"