Coratella (M5S): «Lo dico forte e chiaro: no alla nuova discarica!»

«Ho delle cose importanti da dirvi. Oggi sono molto indignato. Mentre alcuni sono troppo presi a dare addosso al M5S e si affannano nella corsa alle smentite, ci dimentichiamo che mettere a rischio la Salute è sempre un danno per tutti. Vi chiedo di guardare bene con attenzione il video e di farlo sapere anche agli altri.Ma vi pare giusto? Lo dico forte e chiaro:o afferma con forza in un post sulla propria pagina facebook il capogruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, avv. Michele Coratella, in merito alla notizia di procedure avviate da Regione Puglia e Comune di Andria per una nuova discarica in città. Di seguito il link al video pubblicato dall'avv. Coratella.https://www.facebook.com/michelecoratellam5s/videos/411751449577541/