Controlli della Polizia di Stato: quattro andriesi trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Il VIDEO

Social Video 1 minuto Controlli della Polizia di Stato davanti alle scuole di Andria

Nell'ultima settimana l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Ufficio Volanti della Questura di Barletta Andria Trani, in stretta sinergia operativa con specialistiche pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine "Puglia Centrale" di Bari, su disposizioni del Questore Roberto Pellicone, ha effettuato capillari servizi straordinari di controllo del territorio nella provincia ed in particolare ad Andria, preordinati ad incrementare, sull'intero territorio comunale, un'efficace azione di prevenzione e contrasto di fenomenologie delittuose attinenti al traffico di stupefacenti, garantendo la incisiva e reale percezione di sicurezza della collettività.La specifica attività operativa ha comportato l'impiego di complessive 25 pattuglie, impiegate in servizio continuativo di osservazione, perlustrazione e controllo dinamico di persone e autovetture in transito, coadiuvate da Squadre Cinofile della Questura di Bari, apparato di polizia di prevenzione agli ordini del Commissario capo Bruno Napoletano.Il capillare dispositivo di controllo del territorio così delineato ha reso possibile l'identificazione di oltre trecento individui, molti dei quali annoveranti specifici pregiudizi di polizia; sono stati, inoltre, sottoposti a vaglio preventivo e investigativo più di 180 veicoli a motore.Nell'ambito dei posti di controllo effettuati in orario notturno ad Andria, una delle pattuglie impegnate individuava un soggetto "noto" agli ambienti investigativi, il quale, alla vista degli Agenti cercava di allontanarsi a bordo della sua autovettura, al chiaro fine di sottrarsi al controllo.Questi, riconosciuto nella contestualità esecutiva dal personale operante, veniva immediatamente intercettato e bloccato dagli agenti: all'atto del controllo, lo stesso, risultava in possesso di un sacchetto in cellophane trasparente, contenente diverse pastiglie di MDMA (cd. "ecstasy"), una boccetta di vetro contenente "popper" (un composto di nitrito di amile, nitrito di etile o nitrito d'isobutile, con proprietà tossiche, assumibile per inalazione), un modico quantitativo di sostanza stupefacente del tipo "marijuana", oltre a materiale per il confezionamento di singole dosi da destinare alla cessione al dettaglio.Il soggetto veniva, quindi, deferito alla competente Autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Ulteriori posti di controllo, effettuati congiuntamente alle unità cinofile, portavano alla segnalazione alla locale Prefettura - U.T.G. di tre giovani cittadini andriesi, a bordo di un'autovettura, per detenzione di sostanza stupefacente del tipo "marijuana" e "hashish" destinata al consumo personale, con sospensione della patente (a causa di analoga segnalazione ricevuta in passato) per l'autista.