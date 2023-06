Continua il maltempo su Andria, prorogata l'allerta meteo arancione

Purtroppo il maltempo non da tregua e non accenna a diminuire su Andria ed il resto della Puglia centrale adriatica, zona per cui la protezione civile regionale ha diramato un nuovo messaggio di allerta meteo arancione, valido dalla mezzanotte del 16 giugno e per le successive 20 ore.Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni concentrati nella prima parte della giornata sulla Puglia centrale con quantitativi cumulati generalmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati dal rischio di temporali e fulmini, oltre a rovesci di pioggia e grandine.Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati.