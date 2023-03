Consorzi di tutela, proposta di un tavolo permanente con gli assessorati regionali

Il Consorzio di Tutela Burrata di Andria IGP comunica che il 23 marzo 2023 si è riunita la IV Commissione Agricoltura presso la sede del Consiglio regionale per la presentazione della proposta di Legge proponente l'istituzione di un tavolo permanente che vede interloquire i Consorzi di tutela riconosciuti con gli all'Assessorato all'Agricoltura, Alla Cultura ed al Turismo della Regione Puglia.La proposta di Legge a firma della Consigliera Regionale con delega alle Politiche Culturali Grazia di Bari e del Presidente della IV Commissione Agricoltura Francesco Paolicelli "Interventi per la diffusione della conoscenza, promozione, valorizzazione e tutela dei prodotti di eccellenza regionale relativi ai consorzi di tutela pugliesi delle DOP e IGP", alla cui stesura hanno partecipato il Direttore del Consorzio di Tutela della Burrata di Andria IGP, dott. Francesco Mennea e il Direttore del Consorzio di tutela della Lenticchia di Altamura IGP, Prof. Gerardo Centoducati, mira a dare maggiore visibilità ai prodotti a Denominazione d'Origine ed Indicazione Geografica attraverso gli strumenti che la Regione Puglia mette in campo per la Promozione e valorizzazione dei prodotti di eccellenza pugliesi.Il Consorzio ringrazia vivamente la l'Assessore all'Agricoltura Donato Pentassuglia, la Consigliera Regionale con delega alle Politiche Culturali Grazia Di Bari ed il Presidente della IV Commissione Francesco Paolicelli oltre a tutta la Commissione, per l'attenzione posta alle problematiche dei prodotti di Eccellenza pugliesi e dei loro Consorzi di tutela e l'impegno profuso alla loro soluzione, si ringrazia inoltre il Grant Office dell'Università di Foggia nella persona del Prof. Stefano Iorio.