Consiglio regionale, Grazia Di Bari (M5S): "Emiliano sveglia!"

Un siparietto poco simpatico quello avvenuto stamane nel corso del consiglio regionale, tanto da far gridare alla consigliera regionale del M5S, Grazia Di Bari:"Oggi a causa delladi alcuni consiglieri, che arrivano in aula senza aver adeguatamente approfondito i punti all'ordine del giorno e per il, che addirittura non sapeva di che legge stessimo parlando, la Puglia ha perso una grande occasione per il rilancio della propria economia: far tornare in Commissione una proposta di legge sulla moneta complementare, già approvata all'unanimità è surreale e dimostra la schizofrenia di questo Consiglio.Guarda il video fino alla fine!"