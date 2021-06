Confesercenti Bat, lunedì l'elezione del presidente e consiglio di presidenza

Si terrà lunedì 28 giugno 2021 l'assemblea elettiva della Confesercenti Provinciale BAT. L'elezione, dopo quattro anni, riguarda il presidente e il consiglio di presidenza. L'assemblea elettiva, con inizio alle ore 10.45, si terrà in modalità webinar sulla piattaforma google meet. La registrazione sarà visibile sul sito www.confesercentibat.it e sulle pagine facebook di Confesercenti BAT, Andria, Barletta, Trani.Di seguito il programma:10.45 apertura lavori e saluto partecipanti11.00 saluto presidente Confesercenti Puglia, Benny Campobasso11.10 relazione introduttiva: Palmino Canfora, Presidente Confesercenti BAT11.30 presentazione seminario "Distretti del Commercio tra rigenerazione urbana, coesione sociale e sviluppo locale", Mario Landriscina, direttore Confesercenti BAT11.50 Elena Franco – Caratteristiche ed evoluzione dei Distretti del Commercio12.30 Luca Tamini – Rigenerazione urbana, spazio pubblico, prossimità13.10 Luca Zanderighi – Verso i Distretti per l'innovazione e lo sviluppo locale13.50 Conclusioni14.00 Elezione Presidente e consiglio di Presidenza; indicazione delegati all'assemblea elettiva regionale.L'Assemblea sarà l'occasione per presentare il seminario "Distretti del Commercio tra rigenerazione urbana, coesione sociale e sviluppo locale" con la presenza di Elena Franco, architetto; Luca Tamini, docente di Urbanistica del Politecnico di Milano; Luca Zanderighi, docente di Marketing e di Marketing territoriale dell'Università degli studi di Milano.Il Distretto rappresenta uno strumento per organizzare e accompagnare interventi di sistema per la ripresa, per promuovere le risorse del territorio, per riportare la fiducia esercitando la responsabilità del fare comune, per dare una risposta alla domanda di sviluppo che sale dal basso e un riconoscimento al ruolo svolto dagli attori locali."Con il Distretto Urbano del Commercio, dichiara il direttore della Confesercenti Provinciale BAT, Mario Landriscina, contiamo di costruire una vera Governance Pubblico – Privata capace di ridare entusiasmo alle nostre micro-piccole imprese. Oggi parte la chiamata a raccolta alle Istituzioni ed ai nostri operatori commerciali e turistici. A loro ed a Confesercenti tocca raccogliere il guanto di sfida per raggiungere, attraverso i DUC, una volta per tutte, una degna coscienza di categoria e diventare da vaso di coccio, un vaso di ferro".